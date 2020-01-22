Промсектор сообщает о стремительном подорожании электроэнергии после ограничения импорта

После введения ограничения на импорт электроэнергии, за первые 10 дней января 2020 года средневзвешенная цена на РСН (рынок на сутки вперед) увеличилась на 33% по сравнению с аналогичным периодом декабря и на 11% по сравнению с декабрем в целом.

Об этом сообщает промышленная компания Интерпайп.

"Ранее за счет импорта (хотя его объем не превышал несколько процентов) на новом рынке электроэнергии появилась конкуренция среди поставщиков. После стремительного роста в июле-августе, цены на РДН снизились до справедливого уровня. Кроме того, украинские поставщики были лишены возможности необоснованно завышать цены, поскольку потребители имели возможность выбора поставщика", - объясняют в компании.

За первые 20 дней января, по оперативным данным компании, рост средневзвешенной цены на РДН составил 25%. Также, на этом фоне, компанию беспокоит увеличение тарифов на транспортировку электроэнергии с 1 января 2020 года на 33%.

"Новый рынок электроэнергии проработал как настоящий рынок всего пару месяцев. Искусственное ограничение конкуренции вновь дало возможность производителям злоупотреблять рыночной властью. Мы не импортируем электроэнергию, покупаем ее в Украине, но считаем важным наличие конкуренции на рынке, в том числе благодаря и импорту", - заявил директор по экономике и финансам Интерпайп Денис Морозов.

Напомним:

4 декабря Рада запретила импорт электричества из России по двусторонним договорам. Позже президент подписал этот законопроект.

Целью законопроекта является недопущение неконтролируемого роста цен на электроэнергию. В частности, Нацкомиссии по тарифам позволят установить предельный размер цены на электричество на рынке "на сутки вперед" и внутреннесуточном рынке.

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О компании.

Интерпайп – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2019 году ИНТЕРПАЙП реализовал 823 тыс. т готовой продукции, в том числе – 202 тыс. т ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.