Рада заборонила імпорт електрики з Росії за двосторонніми договорами

Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт №2233 про зміни до закону про ринок електроенергії, який, зокрема, забороняє імпорт електроенергії із РФ за двосторонніми договорами.

За відповідне рішення проголосували 274 нардепи.

Законопроєктом передбачається заборона продажу та/або постачання електричної енергії, імпортованої з Російської Федерації, за двосторонніми договорами та на внутрішньодобовому ринку.

Зазначається, що Кабмін з метою уникнення надзвичайної ситуації в об'єднаній енергетичній системі України має право скасувати заборону та визначити термін поновлення її дії.

Окрім цього, метою законопроєкту є недопущення неконтрольованого зростання цін на електроенергію. Зокрема, Нацкомісії з тарифів дозволять встановити граничний розмір ціни на електрику на ринку "на добу вперед" та внутрішньодобовому ринку.

Як повідомлялося, Верховна Рада 18 вересня схвалила правку народного депутата Андрія Геруса до закону України "Про ринок електроенергії", дозволивши купувати за двосторонніми договорами електроенергію у країн, які не є членами європейського Енергетичного Співтовариства.

Герус пояснював необхідність своєї правки поліпшенням конкуренції на електроенергетичному ринку країни, що може привести до зниження ціни на електроенергію для промислових споживачів.

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Економічна правда