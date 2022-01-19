Торік імпорт яловичини в Україну зріс на 34% – УКАБ

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За підсумками 2021 року український м'ясний ринок наростив імпорт яловичини до 2,78 тис тонн - це на 34% більше ніж у 2020 році.

Про це повідомляє асоціація "Український клуб аграрного бізнесу".

Найбільше в Україну постачалось мороженого м'яса - 1,94 тис тонн (70% від загальних поставок).

"Свіже та охолоджене м'ясо складало 0,84 тис тонн", - йдеться у повідомленні.

При цьому, ключовими експортерами в Україну яловичини стали:

Австрія – 1 148 тонн;

Литва – 534 тонн;

Польща – 237 тонн;

США – 182 тонни.

В асоціації зазначають, що обсяги поставок української яловичини за кордон також демонструють незначне зростання у 2021 році.

"Попри тяжке становище в вітчизняному скотарстві, українські експортери відправили в інші країни 27,55 тис тонн м’яса, що на 11% більше ніж торік.

99% поставок відбувалось виключно у мороженому вигляді. Для порівняння, поставки 2020 року мали співвідношення 92% мороженого та 8% охолодженого, а в 2019 році - 61% мороженого і 39% охолодженого", - додають в УКАБ.

Найбільше експортували до наступних країн:

Китай – 12,33 тис тонн;

Білорусь – 3, 68 тис тонн;

Казахстан – 3,10 тис тонн;

Узбекистан – 2,89 тис тонн.

В УКАБ підкреслюють, що станом на 1 грудня 2021 року поголів'я ВРХ склало 2689,4 тис голів, що у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року на 184,6 тис голів менше (-6,4%).

Економічна правда