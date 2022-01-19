Регулятор обмежив можливості для зловживань під час імпорту електроенергії з Білорусі
НКРЕКП зобов'язала "Укренерго" повторно виставляти на аукціон невикористані потужності міждержавних перетинів для імпорту електроенергії з Білорусі, якщо імпортер не виконує заявлений добовий графік постачання більше, ніж на 5%.
Про це йдеться в рішенні Комісії №49 від 18 січня.
Рішення має ускладнити зловживання монопольним становищем під час імпорту електроенергії з Білорусі.
"Укренерго" не повертатиме імпортерам кошти за позбавлення їхнього фізичного права на передачу, послуга із забезпечення доступу до пропускної спроможності вважатиметься наданою.
Нагадуємо:
6 листопада 2021 року розпочався імпорт електроенергії з Білорусі в Україну.
18 листопада повідомлялось, що Україна перестала імпортувати електроенергію з Білорусі.
21 листопада Білорусь відновила постачання електроенергії в Україну.
Президент Володимир Зеленський прокоментував імпорт електроенергії з Білорусі: "А як інакше?".
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Економічна правда
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