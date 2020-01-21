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Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики на 6,3 мільярда

Вівторок, 21 січня 2020, 18:20
 

За підсумками аукціону 21 січня до державного бюджету залучено 6,3 млрд грн (6-місячні ОВДП – 512 млн грн; 1-річні ОВДП – 1 717 млн грн; 3-річні ОВДП – 4 086 млн).

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну у Facebook.

Зазначається, що загальний попит перевищив 12 035 млн грн (майже в 2 рази).

"Середньозважена дохідність 3-річних гривневих ОВДП зменшилась на 237 базисних пункти та склала 10,01%. Дохідність 6-місячних паперів склала 10,03% (зменшення на 172 бп), 1-річних – 10,04% (зменшення на 14 бп)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

14 січня  на аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів залучило до бюджету 6 мільярдів гривень.

Читайте також: Чому ОВДП обходяться Україні в 25%

Економічна правда

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Мінфін ОВДП

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