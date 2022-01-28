Мінфін торік непублічно викупив близько 5% ВВП-варантів

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Міністерство фінансів України у грудні 2021 року викупив близько 5% ВВП-варантів, випущених в межах реструктуризації державного боргу 2015 року.

Такий висновок можна зробити зі звітності Державної казначейської служби України. Водночас у Мінфіні відмовилися підтверджувати операцію.

Як йдеться зі звітності Держказначейства, на 2021 рік уряд закладав у бюджеті 1,15 млрд грн на обслуговування державних деривативів. 31 травня минулого року Мінфін здійснив регулярну виплату за цим інструментом за 2019 рік на суму 1,122 млрд грн або близько 40,6 млн доларів.

Частина цієї суми — 124,8 млн грн або близько 4 млн доларів — повернулася назад на рахунки Мінфіну у червні у зв’язку з тим, що у 2020 році уряд викупив 10% варантів.

Наприкінці року план видатків на програму обслуговування варантів несподівано збільшили на 5,6 млрд грн — до 6,75 млрд грн.

Протягом грудня 2021 року Мінфін витратив за цією програмою 4,63 млрд грн або близько 170 млн доларів (за середньомісячним курсом). Хоча здійснювати платежі за варантами у грудні не потрібно було. Ймовірно, кошти було втрачено на викуп варантів.

Курс варантів у грудні коливався в межах 91-95% від номіналу. Це дозволяє припустити, що Мінфін викупив близько 5,5-5,7% від випущених в обіг варантів.

Що таке варанти і чому їх викуповував уряд?

ВВП-варанти Україна випустила під час реструктуризації державного боргу у 2015 році в обмін на списання кредиторами частини зовнішньої валютної заборгованості. Сумарна номінальна вартість варантів складає 3,24 млрд доларів. Виплати за ними здійснюються на щорічній основі та залежать від темпів зростання економіки України:

Якщо економіка країни у звітному році зросла менш ніж на 3% (включно), то виплати не проводяться. Якщо ВВП зростає на 3-4%, то розмір виплат становить 15% від суми зростання понад 3% ВВП.

Наприклад, якщо ВВП зріс на 3,5%, то сума виплат розраховується від 0,5% ВВП (3,5% мінус 3%) і становить 15% від цієї суми, тобто 0,075% ВВП за звітний рік.

Якщо показник зростання ВВП перевищує 4%, то розмір виплат становитиме 40% від суми зростання понад 4% плюс виплати за приріст ВВП від 3 до 4%.

До 2025 року максимальний розмір виплат за варантами обмежено 1% ВВП України. Після 2025 року ніяких обмежень на розмір виплат немає.

Здійснювати виплати за варантами Україна має до 2040 року. Тоді уряд має зробити останню виплату за звітний 2038 рік.

Детальніше про те, як працює інструмент ВВП-варантів читайте у статті: Україна вперше заплатила за зростання економіки. Що таке ВВП-варанти Яресько та скільки вони коштуватимуть країні?

В ексклюзивному інтерв’ю "Економічній правді", яке буде опубліковане на початку лютого, міністр фінансів України Сергій Марченко відмовився офіційно коментувати питання викупу варантів, так само як і планів Мінфіну проводити такі операції у 2022 році.

На 2022 рік у бюджеті закладено 1,4 млрд грн на програму обслуговування державних деривативів (ВВП-варантів). Цього року такі виплати мали б стосуватися 2020 року, однак тоді ВВП скоротилося на 4% через коронакризу, тож здійснювати їх не потрібно. Це дозволяє припустити, що закладені на обслуговування державних деривативів кошти уряд витратить на подальший викуп варантів.

На тлі зростання загрози російської агресії курс ВВП-варантів України у січні 2022 року опустився нижче 70%. Для порівняння, у 2020 році, коли уряд викупив 10% варантів, їхній курс складав 84-86%, а наприкінці 2021 року — 91-95%.

Ярослав Вінокуров, ЕП