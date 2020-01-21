Минфин продал облигаций внутреннего госзайма на 6,3 миллиарда
По итогам аукционе 21 января в государственный бюджет привлечено 6,3 млрд грн (6-месячные ОВГЗ - 512 млн грн, 1-летние ОВГЗ - 1 717 млн грн, 3-летние ОВГЗ - 4 086 млн).
Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.
Отмечается, что общий спрос превысил 12 035 млн грн (почти в 2 раза).
"Средневзвешенная доходность 3-летних гривневых ОВГЗ уменьшилась на 237 базисных пунктов и составила 10,01%. Доходность 6-месячных бумаг составила 10,03% (уменьшение на 172 бп), 1-летних - 10,04% (уменьшение на 14 бп )", - говорится в сообщении.
Напомним:
14 января на аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа Министерство финансов привлекло в бюджет 6 млрд гривен.
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Экономическая правда
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