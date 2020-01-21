В КМДА не хочуть будувати паркінги, натомість збільшать вартість парковки і штрафи

В департаменті транспортної інфраструктури КМДА вирішили мотивувати водіїв менше їздити в центр на автомобілі, шляхом підвищення вартості парковки і штрафів.

Джерело: Заступник директора Департаменту-начальник управління (інспекції) з паркування Дмитро Рахматуллін у facebook

Пряма мова: "Сьогодні, аби вирішити проблему з хаотичним паркуванням, не потрібно збільшувати кількість паркомісць. Чому? - запитаєте ви. Усе дуже просто: скільки ми не будуватимемо паркінгів, ситуація тільки погіршуватиметься, адже авто в рази побільшає".

Деталі: У КМДА вирішили збільшити тариф за парковку у центральній частині міста до 50 гривень за годину. Крім цього чиновники планують підвищити штрафи за паркування в непередбачених для цього місцях.

Рахматуллін пояснив, що це має мотивувати водіїв шукати місця на парковках, або залишати автомобіль неподалік метро та пересуватися містом на громадському транспорті.

Він додав, що в даний час водії паркуються як їм заманеться і виправдовують це відсутністю місць для паркування. Рахматуллін заявив, що насправді це лише виправдання, тому що часто авто знаходяться неподалік від напівпорожніх паркінгів.

Українська правда