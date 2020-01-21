Мінцифри запустило серіали, які навчатимуть цифровій грамотності

Міністерство цифрової трансформації запустило платформу онлайн-курсів з медіа-грамотності у форматі серіалів.

Джерело: Віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook, Національна онлайн-платформа з цифрової грамотності Дія: цифрова освіта

Пряма мова: "Є проєкти, які змінюють країну. Сьогодні ми запускаємо освітню онлайн платформу з навчання цифрових навичок українців. Кожен повинен мати право на безкоштовну освіту в цій сфері".

Деталі: Олайн-платформа з цифрової грамотності наразі працює в тестовому режимі. На даний момент, на сайті розміщено три освітні серіали: базовий із цифрової грамотності, для вчителів і для батьків "Онлайн-безпека дітей".

Розробники зазначають, що на сайті з’явиться ще 5 категорій курсів. Новий серіал з’являтиметься щомісяця.

У створенні проєкту, зокрема, взяли участь українські актори, телевізійні зірки.

Так, навчитися користуватися смартфоном, комп'ютером або планшетом допоможе Ольга Сумська. А як гуглити і працювати у соцмережах, навчатимуть Надія Матвєєва та Руслан Ханумак.

У серіалі для батьків "Онлайн-безпека дітей", який має навчити, як вберегти дітей від небезпек в мережі, знялися Марія Єфросініна та експерт з протидії насильству над дітьми Анастасія Дьякова.

Метою запуску онлайн-курсів заявлено навчити 6 млн українців медіа-грамотності за 3 роки.

Після завершення навчання, користувачі матимуть змогу скласти фінальне тестування та отримати електронний сертифікат.

До кінця року розробники хочуть запустити на платформі 12 освітніх серіалів.

На сторінці вказано, що проєкт втілено за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, що фінансується Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва та реалізується Фондом Східна Європа та Фондом Innovabridge.

Українська правда