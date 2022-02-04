Кількість супутників Starlink наближається до 2 тисяч

Що передувало: SpaceX 7 січня вперше у 2022 році вивела на орбіту чергову партію інтернет-супутників Starlink.
Нагадаємо: SpaceX відправила на орбіту американський супутник-шпигун NROL-87 Національного розвідувального управління (NRO) США.
Американська приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX вивела на орбіту ще 49 інтернет-супутників Starlink.
Джерело: SpaceX у twitter, трансляція SpaceX
Деталі: 3 лютого SpaceX запустила в космос 49 інтернет-супутників Starlink.
Супутники відправили в космос ракетою Falcon 9 з космічного центру Кенеді у Флориді.
Нова партія приєдналися до понад 1 800 активних супутників Starlink на орбіті.
Що передувало: SpaceX 7 січня вперше у 2022 році вивела на орбіту чергову партію інтернет-супутників Starlink.
Нагадаємо: SpaceX відправила на орбіту американський супутник-шпигун NROL-87 Національного розвідувального управління (NRO) США.
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