Ціни на нафту зростають на тлі напруги на Близькому Сході
Через ескалацію масових протестів у країні Ірак призупинив видобуток нафти на родовищі Аль-Адхаб - ф'ючерси на Лондонській та Нью-Йоркській біржах подорожчали на 1,7%.
Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що ф'ючерси на нафту марки Brent виросли до 65,7 доларів за барель (+ 1,31%), WTI подорожчала на 1,14% до 59,21 доларів за барель.
"У неділю Ірак тимчасово припинив видобуток на нафтовому родовищі Аль-Ахдаб через загострення масових протестів в країні.
Водночас Лівія практично припинила видобуток нафти після того, як експортні порти були заблоковані прихильниками Лівійської національної армії Халіфи Хафтара", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
Минулого тижня після підписання США і Китаєм першої частини торгової угоди нафта почала дорожчати.
Економічна правда
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