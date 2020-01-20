Ціни на нафту зростають на тлі напруги на Близькому Сході

Через ескалацію масових протестів у країні Ірак призупинив видобуток нафти на родовищі Аль-Адхаб - ф'ючерси на Лондонській та Нью-Йоркській біржах подорожчали на 1,7%.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що ф'ючерси на нафту марки Brent виросли до 65,7 доларів за барель (+ 1,31%), WTI подорожчала на 1,14% до 59,21 доларів за барель.

"У неділю Ірак тимчасово припинив видобуток на нафтовому родовищі Аль-Ахдаб через загострення масових протестів в країні.

Водночас Лівія практично припинила видобуток нафти після того, як експортні порти були заблоковані прихильниками Лівійської національної армії Халіфи Хафтара", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Минулого тижня після підписання США і Китаєм першої частини торгової угоди нафта почала дорожчати.

Економічна правда