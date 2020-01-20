Всі розділи
Укр / Рус

Ціни на нафту зростають на тлі напруги на Близькому Сході

Понеділок, 20 січня 2020, 09:23
 

Через ескалацію масових протестів у країні Ірак призупинив видобуток нафти на родовищі Аль-Адхаб - ф'ючерси на Лондонській та Нью-Йоркській біржах подорожчали на 1,7%.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що ф'ючерси на нафту марки Brent виросли до 65,7 доларів за барель (+ 1,31%), WTI подорожчала на 1,14% до 59,21 доларів за барель.

"У неділю Ірак тимчасово припинив видобуток на нафтовому родовищі Аль-Ахдаб через загострення масових протестів в країні. 

Водночас Лівія практично припинила видобуток нафти після того, як експортні порти були заблоковані прихильниками Лівійської національної армії Халіфи Хафтара", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Минулого тижня після підписання США і Китаєм першої частини торгової угоди нафта почала дорожчати.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

нафта Ірак

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Білорусь розглядає можливість імпорту нафти з України 14 січня 2020, 20:48
Після різкого падіння минулого тижня ціни на нафту стабілізувались 13 січня 2020, 09:51
Білорусь запровадила новий податок на транзит нафти і нафтопродуктів 11 січня 2020, 13:27
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!