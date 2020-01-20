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Цены на нефть растут на фоне напряженности на Ближнем Востоке

Понедельник, 20 января 2020, 09:23
 

Из-за эскалации массовых протестов в стране Ирак приостановил добычу нефти на месторождении Аль-Адхаб - фьючерсы на Лондонской и Нью-Йоркской биржах подорожали на 1,7%.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что фьючерсы на нефть марки Brent выросли до 65,7 долларов за баррель (+ 1,31%), WTI подорожала на 1,14% до 59,21 долларов за баррель.

"В воскресенье Ирак временно приостановил добычу на нефтяном месторождении Аль-Ахдаб из-за обострения массовых протестов в стране.

В то же время Ливия практически прекратила добычу нефти после того, как экспортные порты были заблокированы сторонниками Ливийской национальной армии Халифы Хафтара", - говорится в сообщении.

Напомним:

На прошлой неделе после подписания США и Китаем первой части торговой сделки нефть начала дорожать.

Экономическая правда

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нефть Ирак

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