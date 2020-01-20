Цены на нефть растут на фоне напряженности на Ближнем Востоке
Из-за эскалации массовых протестов в стране Ирак приостановил добычу нефти на месторождении Аль-Адхаб - фьючерсы на Лондонской и Нью-Йоркской биржах подорожали на 1,7%.
Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что фьючерсы на нефть марки Brent выросли до 65,7 долларов за баррель (+ 1,31%), WTI подорожала на 1,14% до 59,21 долларов за баррель.
"В воскресенье Ирак временно приостановил добычу на нефтяном месторождении Аль-Ахдаб из-за обострения массовых протестов в стране.
В то же время Ливия практически прекратила добычу нефти после того, как экспортные порты были заблокированы сторонниками Ливийской национальной армии Халифы Хафтара", - говорится в сообщении.
Напомним:
На прошлой неделе после подписания США и Китаем первой части торговой сделки нефть начала дорожать.
Экономическая правда
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