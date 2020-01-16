Група компаній Тігіпка купила виробничу нерухомість "Полтавахіммашу"
Група "ТАС" Сергія Тігіпка на торгах СЕТАМ придбала головний виробничий корпус, який раніше належав "Полтавахіммашу", та отримала право власності на цю нерухомість.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
Зазначається, що вартість придбання - 36,04 млн грн.Загальна площа виробничого корпуса - 56,5 тисяч квадратних метрів.
"Придбавши виробничу нерухомість "Полтавахіммаш", група "ТАС" збільшує свою присутність у реальному секторі економіки та диверсифікує розвиток свого промислового сектора. Насамперед, це стосується вагонобудівництва", - заявив Сергій Тігіпко.
Повідомляється, що група компаній планує спрямовувати додаткові інвестиції у подальший розвиток підприємства.
"Перш за все йдеться про модернізацію його виробництва відповідно до сучасних стандартів, розширення номенклатури продукції та відкриття нових ринків збуту", - йдеться у повідомленні.
Групі належать також "Дніпровагонмаш" і Кременчуцький сталеливарний завод, який виробляє вагонне литво. Завод "Полтавахіммаш" спеціалізується на виробництві цистерн і раніше входив до групи Азовмаш.
Економічна правда
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