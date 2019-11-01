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Тігіпку дозволили придбати "Арену-Сіті"

П'ятниця, 1 листопада 2019, 12:00
 

Антимонопольний комітет надав дозвіл на придбання бізнесменові Сергію Тігіпку понад 50% у статутних капіталах компаній "Арена-Сіті" і "КАН", які є відповідно власником і орендодавцем київського торгово-офісного центру "Арена-Сіті".

Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

"Учасники концентрацій документально підтвердили, що продавцем часток у статутних капіталах "Арена-Сіті" і "КАН" є суб'єкт господарювання, який не входить до складу структури Дмитра Фірташа", - заявили в АМКУ.

Відомство зазначило, що перевірило інформацію в ЗМІ про нібито придбання Тігіпком в квітні 2019 року "Арени-Сіті" у компанії Group DF Фірташа, проте інформація не підтвердилася.

Компанію "Арена-Сіті" створено в 2005 році. За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, власниками товариства є "Ел Ай Інвестментс" (100%), кінцевим бенефіціаром вказаний Микола Ковальчук.

Компанія "КАН" створена в 2004 році. Згідно з Єдиним держреєстром юридичних та фізичних осіб-підприємців, власниками є "Ел Ай Інвестментс" (99%) та "Арена-сіті" (1%). Кінцевим бенефіціаром товариства також вказаний Микола Ковальчук.

Група "ТАС" заснована в 1998 році. Має активи в фінансовому та промисловому секторах, сільському господарстві, нерухомості, фармацевтиці та венчурних проектах.

У фінансовий сектор групи входять ТАСкомбанк, Універсал банк, ВіЕс банк, дві страхові компанії.

Засновником і основним акціонером групи є Сергій Тігіпко.

Нагадуємо:

У квітні 2019 року ЗМІ повідомляли, що група компаній "ТАС" купила частину торгово-офісного центру "Арена-сіті" за 13-15 млн доларів.

За даними джерел, в угоду не увійшло кілька приміщень на першому поверсі, проданих раніше.

Економічна правда

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Тігіпко ТАС нерухомість Київ

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