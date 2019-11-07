Група компаній Тігіпка претендує на купівлю Херсонської нафтоперевалки — ЗМІ

Група компаній ТАС Сергія Тігіпка подала заявку на участь у аукціону з продажу Херсонського нафтоперевалочного комплексу.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на джерело, знайоме з процесом підготовки аукціону.

Зазначається, що на момент публікації новини у пресслужбі ТАС на письмовий запит видання не відповіли.

"Заявку подало ТОВ "Неон Фінанс", 100% статутного капіталу якого належить "ТАС Ессет Менеджмент" бізнесмена Сергія Тігіпка. Компанія була зареєстрована 1 жовтня 2019 року - за 18 днів до оголошення аукціону з продажу Херсонської нафтоперевалки, на який вона подала заявку.

Всього, станом на 6 листопада, заявки надійшли від семи учасників, назви яких офіційно не розкриваються. "Неон Фінанс" є поки єдиною компанією, яка сплатила гарантійний внесок у розмірі 8 млн грн і була допущена до аукціону", - йдеться у повідомленні.

Аукціон з продажу Херсонської нафтоперевалки відбудеться 18 листопада на майданчику СЕТАМ. Це буде друга спроба виконавчої служби продати об'єкт. Стартова ціна - 161,3 млн грн.

Комплекс виставляється на торги в рамках виконавчого провадження щодо стягнення заборгованості "Реал Банку" за кредитом рефінансування, наданому Нацбанком в листопаді 2013 року. Прострочений борг за цим кредитом становить 787,4 млн грн без урахування відсотків і штрафних санкцій.

Читайте також: Прилаштували. Як "перевалку Курченка" віддали компанії з "манікюрного салону"

Нагадаємо:

Суд дозволив передати майно Херсонського нафтоперевалочного комплексу, а саме обладнання, спецтранспорт і меблі, в управління Агентству розшуку і менеджменту активами.

Агентство з розшуку та менеджменту активів передало Херсонський нафтоперевалочний комплекс, якій раніше належав Сергію Курченку, в управління невідомій компанії "Вествайт трейд", яка має ознаки фіктивності.

В Агентстві з розшуку та менеджменту активів, коментуючи передачу управління Херсонським нафтоперевалочним комплексом невідомій компанії, заявили, що провели повноцінний і законний конкурс.

Восени 2014 року Приморський суд Одеси в рамках кримінального провадження у справі Сергія Курченко передав Херсонський нафтоперевалочний комплекс в якості речового доказу в оперативне управління державному "Підприємству із забезпечення нафтопродуктами".