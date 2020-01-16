Группа компаний Тигипко купила производственную недвижимость "Полтавахиммаша"

Группа "ТАС" Сергея Тигипко на торгах СЕТАМ приобрела главный производственный корпус, который ранее принадлежал "Полтавахиммаш, и получила право собственности на эту недвижимость.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что стоимость приобретения - 36,04 млн грн. Общая площадь производственного корпуса - 56 500 квадратных метров.

"Приобретя производственную недвижимость "Полтавахиммаша", группа "ТАС" увеличивает свое присутствие в реальном секторе экономики и диверсифицирует развитие своего промышленного сектора. Прежде всего, это касается вагоностроения", - заявил Сергей Тигипко.

Сообщается, что группа компаний планирует направлять дополнительные инвестиции в дальнейшее развитие предприятия.

"Прежде всего речь идет о модернизации его производства в соответствии с современными стандартами, расширение номенклатуры продукции и открытие новых рынков сбыта", - говорится в сообщении.

Группе принадлежат также "Днепровагонмаш" и Кременчугский сталелитейный завод, который производит вагонное литье. Завод "Полтавахиммаш" специализируется на производстве цистерн и ранее входил в группу Азовмаш.

Экономическая правда