АМКУ заблокував тендер "Укрзалізниці" на закупівлю 200 тисяч тонн дизеля

Антимонопольний комітет прийняв скаргу маріупольської компанії "Інкорбуд" на тендер "Укрзалізниці" щодо закупівлі 200 тисяч тонн дизельного палива по рамкової процедурі на 2020 рік.

Про це свідчить рішення АМКУ від 15 січня про прийняття скарги до розгляду, передає enkorr.com

Одна з претензій стосується вимог для потенційних постачальників мати досвід поставки 30 тис.т ДП.

"30 000 т - це істотний обсяг продукції, досвід поставки якого є у вкрай обмеженого кола учасників ринку нафтопродуктів", - йдеться в скарзі.

"Інкорбуд", яка заявила АМКУ про плани взяти участь у закупівлі, також вважає дискримінаційною норму про неможливість змінити ціну за одиницю товару не більш ніж на 10% у разі коливання ціни такого товару на ринку.

Ця норма, на думку скаржника, істотно порушує права постачальників, оскільки ринок нафтопродуктів є "вкрай нестабільним, а коливання ціни предмета закупівлі на ринку протягом терміну дії рамкової угоди - неминучі".

Повідомляється, що за даними системи ProZorro, ТОВ "Інкорбуд" раніше взагалі не брала участі ні в одному з державних тендерів.

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