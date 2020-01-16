АМКУ заблокировал тендер "Укрзализныци" на закупку 200 тысяч тонн дизеля

Антимонопольный комитет принял жалобу мариупольской компании "Инкорбуд" на тендер "Укрзализныци" по закупке 200 тысяч тонн дизельного топлива по рамочной процедуре на 2020 год.

Об этом свидетельствует решение АМКУ от 15 января о принятии жалобы к рассмотрению, передает enkorr.com

Одна из претензий касается требований для потенциальных поставщиков иметь опыт поставки 30 тыс. т ДТ.

"30 000 т — это существенный объем продукции, опыт поставки которого есть у крайне ограниченного круга участников рынка нефтепродуктов", — говорится в жалобе.

"Инкорбуд", которая заявила АМКУ о планах принять участие в закупке, также считает дискриминационной норму о невозможности изменить цену за единицу товара не более чем на 10% в случае колебания цены такого товара на рынке.

Эта норма, по мнению жалобщика, существенно нарушает права поставщиков, поскольку рынок нефтепродуктов является "крайне нестабильным, а колебания цены предмета закупки на рынке в течение срока действия рамочного соглашения — неизбежны".

Сообщается, что по данным системы ProZorro, ООО "Инкорбуд" раньше вообще не принимало участие ни в одном из государственных тендеров.

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