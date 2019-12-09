Автогаз може подорожчати на 5 гривень — асоціації виступили проти
Організації, які об'єднують операторів ринку скрапленого газу, закликають керівництво країни не допустити підвищення ставок акцизного податку на скраплений газ і бензин.
Відкритий лист опублікований на Facebook-сторінці "Української асоціації зрідженого газу" і підписаний також Європейською асоціацією скрапленого газу, Українською газомоторною асоціацією і "учасниками ринку скрапленого газу".
Лист направлено президенту, голові парламенту, прем'єр-міністру та уряду.
За розрахунками асоціації, запропоноване "Укртатнафтою" підвищення акцизів на пропан-бутан з 52 до 136 євро за тис. л призведе до зростання роздрібних цін автогазу на 4-5 грн/л.
"Політика підвищення роздрібних цін може призвести до обмеження прав громадян обирати дешевший вид палива, ніж бензин", - вважають в асоціації.
У УАЗГ апелюють до соціальних і екологічних наслідків можливого рішення про коригування акцизів.
"Якщо таке трапиться, то Україна отримає не тільки черговий градус соціального невдоволення, але підштовхне на сумні висновки, що важливі системи в державі працюють неефективно, соціальний рівень життя людей може вирішуватися за рахунок окремо взятих приватних інтересів, а саме головних ідеологів цього проекту ПАТ"Укртатнафта", - йдеться у відкритому листі.
Нагадуємо:
5 грудня Антимонопольний комітет направив обов’язкові до виконання рекомендації щодо зниження роздрібних цін на високооктанові бензини та дизельне пальне до крупних мереж АЗС.
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