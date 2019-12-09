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Укр / Рус

Автогаз может подорожать на 5 гривень — ассоциации выступили против

Понедельник, 9 декабря 2019, 11:39

Организации, объединяющие операторов рынка скрапленного газа, призывают руководство страны не допустить повышения ставок акцизного налога на сжиженный газ и бензин. 

Проект документа опубликован на Facebook-странице "Украинской ассоциации сжиженного газа" и подписан также Европейской ассоциацией сжиженного газа, Украинской газомоторной ассоциацией и "участниками рынка сжиженного газа".

Письмо направлено президенту, главе парламента, премьер-министру и правительству.

По расчетам ассоциации, предложенное "Укртатнафтой" повышение акцизов на пропан-бутан с 52 до 136 евро за тыс. л приведет к росту розничных цен автогаза на 4–5 грн/л. 

"Политика повышения розничных цен может привести к ограничению прав граждан выбирать более дешевый вид топлива, чем бензин", —считают в ассоциации.

В УАСГ апеллируют к социальным и экологическим последствиям возможного решения о корректировке акцизов. 

"Если такое случится, то Украина получит не только очередной градус социального недовольства, но подтолкнет на печальные выводы, что важные системы в государстве работают неэффективно, социальный уровень жизни людей может решаться за счет отдельно взятых частных интересов, а именно главных идеологов этого проекта ПАО "Укртатнафта", — говорится в открытом письме.

Напомним:

Антимонопольный комитет направил обязательные к исполнению рекомендации по снижению розничных цен на высокооктановые бензины и дизельное топливо до крупных сетей АЗС.

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газ
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