Фурсін: 31 грудня Фірташ зазвичай знаходився у Москві, у Газпромі. Тому в нього було "РосУкрЕнерго"

Іван Фурсін фото дмитра рясного

Олігарх Дмитро Фірташ зміг у 2000-их роках налагодити постачання російського газу в Україну через свою компанію "РосУкрЕнерго" завдяки "професійним таємницям" та тісній співпраці з Газпромом.

Про це заявив бізнес-партнер Фірташа Іван Фурсін в інтерв'ю Дмитрові Рясному.

"Незважаючи на те, що у Фірташа вже були діти, сім'я, він зазвичай перебував у Москві, в "Газпромі". Чому? Тому що саме цими днями, 31 грудня – 1 січня укладалися контракти, зводилися баланси. Саме тому він мав "РосУкрЕнерго", а ті, хто сидів удома – "РосУкрЕнерго" не мали", – заявив Фурсін.

Він додав, що Фірташ довго працював із компанією "Ітера" російського бізнесмена Ігоря Макарова, що дозволило йому наблизитися до Газпрому.

"У якомусь сенсі Фірташ був сателітом "Ітери", яка свого часу була потужним гравцем, постачала газ усім нашим найбільшим трейдерам – "Республіці", Індустріальному союзу Донбасу, "Єдиним енергетичним системам".

Потім він перескочив сходинку через "Ітеру" та потрапив до "Газпрому". Як це сталося – його професійні таємниці", – заявив Фурсін.

Детальніше читайте в інтерв'ю: Іван Фурсін: я говорив Фірташу – давай "Росукренерго" продамо "Нафтогазу"

Економічна правда