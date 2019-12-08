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Міністр інфраструктури хоче бачити McDonalds в "Борисполі"

Неділя, 8 грудня 2019, 16:22

Міністр інфраструктури Владислав Криклій хоче, щоб в аеропорту "Бориспіль" почав працювати ресторан швидкого харчування McDonalds.

Про це він заявив в інтерв'ю ЦТС, говорячи про плани на 2020 рік.

"Я точно хочу, щоб в наступному році у нас усі оренди та продажі проходили ProZorro. Наприклад, по авіації хочу, щоб в аеропорт "Бориспіль" зайшов McDonalds. А вони заходять тільки тоді, коли все супер прозоро", - підкреслив міністр.

Також Криклій коротко окреслив плани на майбутній рік щодо розвитку авіаційної галузі.

"Міністерством вивчається можливість старту концесії за чотирма регіональними аеропортами України. В наступному році якимось із них дамо старт", - сказав міністр.

"Спростимо механізм отримання квот і напрямків, щоб якомога більше компаній заходило. За допомогою ліквідації НДС хочемо збільшити мобільність населення по авіації", - повідомив він.

Нагадаємо, вартість харчування в аеропорту Бориспіль неодноразово викликала нарікання пасажирів. У той же час, керівництво аеропорту пояснювало, що конкурси на оренду площ в Борисполі проводить ФДМУ.

Сам аеропорт слабо може вплинути на те, які ціни виставляють орендарі точок громадського харчування.

Ситуація може змінитися після проведення корпоратизації ДП "Бориспіль" - керівництво аеропорту зможе більш ефективно управляти його площами.

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Мінінфраструктури
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Економічна правда
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