Готель "Україна" на Майдані Незалежності у Києві передали МІУ

ельдар сарахман

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким готель "Україна" на Майдані Незалежності в Києві передадуть в управління Міністерству інфраструктури.

Джерело: указ на сайті президента

Деталі: Указ набуває чинності з дня його опублікування.

Кабінету міністрів доручили організувати передачу готелю з управління Державного управління справами в управління Мінінфраструктури.

13 грудня голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що готель "Україна" придбають катарські інвестори.

Довідково: Готель "Україна" розташований за адресою вулиця Інститутська, 4 в Києві. Його північний фасад є частиною ансамблю Майдану Незалежності.

До 2001 року готель називався "Москва". У радянську добу був однією з найвищих будівель України.

Що було раніше: У червні президент запевняв, що готель "Україна" вилучать зі сфери управління ДУС. Він сказав, що ці активи потрібно приватизувати та дозволити приватним інвесторам зробити їх прибутковими об’єктами.