Министр инфраструктуры хочет видеть McDonalds в "Борисполе"

Министр инфраструктуры Владислав Криклий хочет, чтобы в аэропорту "Борисполь" начал работать ресторан быстрого питания McDonalds.

Об этом он заявил в интервью ЦТС, говоря о планах на 2020 год.

"Я точно хочу, чтобы в следующем году у нас все аренды и продажи проходили ProZorro. Например, по авиации хочу, чтобы в аэропорт "Борисполь" зашел McDonalds. А они заходят только тогда, когда все супер прозрачно", - подчеркнул министр.

Также Криклий коротко очертил планы на будущий год по развитию авиаотрасли.

"Министерством изучается возможность старта концессии по четырем региональным аэропортам Украины. В следующем году каким-то из них дадим старт", - сказал министр.

"Упростим механизм получения квот и направлений, чтобы как можно больше компаний заходило. С помощью ликвидации НДС хотим увеличить мобильность населения по авиации", - сообщил он.

Напомним, стоимость питания в аэропорту Борисполь неоднократно вызывала нарекания пассажиров. В то же время, руководство аэропорта поясняло, что конкурсы на аренду площадей в Борисполе проводит ФГИУ.

Сам аэропорт слабо может повлиять на то, какие цены выставляют арендаторы точек общественного питания.

Ситуация может измениться после проведения корпоратизации ГП "Борисполь" - руководство аэропорта сможет более эффективно управлять его площадями.