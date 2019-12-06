В цьому році закрилося 70 фондів орієнтованих на біткоіни
У 2019 закрилося близько 70 хедж-фондів, які були орієнтовані на кріптоіндустрію.
Про це повідомляє Bloomberg передає ain.ua.
У той же час, нових фондів, які б цікавилися цією індустрією, в 2019 з'явилося вдвічі менше, ніж в 2018 році.
Видання зазначає, що однією з основних причин для цього є коливання курсу біткоіни і інших криптовалют, які можуть відлякувати інституційних інвесторів.
Курс біткоіна хоч і подвоївся з початку року, але все ще нижче на 40%, ніж його пік в червні, і це змушує багатьох інвесторів ставити рішення на паузу.
Ще одна причина: регуляторні ініціативи, що стосуються цієї галузі: уряду не хочуть допустити шахрайства і узурпування влади в руках у компаній, подібних Facebook.
Географічно більшість закритих за 2019 рік фондів припадає на Північну Америку і Європу.
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