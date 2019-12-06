Всі розділи
Укр / Рус

В цьому році закрилося 70 фондів орієнтованих на біткоіни

П'ятниця, 6 грудня 2019, 10:01

У 2019 закрилося близько 70 хедж-фондів, які були орієнтовані на кріптоіндустрію.

Про це повідомляє Bloomberg передає ain.ua.

 
Bloomberg

У той же час, нових фондів, які б цікавилися цією індустрією, в 2019 з'явилося вдвічі менше, ніж в 2018 році.

Видання зазначає, що однією з основних причин для цього є коливання курсу біткоіни і інших криптовалют, які можуть відлякувати інституційних інвесторів.

Курс біткоіна хоч і подвоївся з початку року, але все ще нижче на 40%, ніж його пік в червні, і це змушує багатьох інвесторів ставити рішення на паузу.

 
Bloomberg

Ще одна причина: регуляторні ініціативи, що стосуються цієї галузі: уряду не хочуть допустити шахрайства і узурпування влади в руках у компаній, подібних Facebook.

Географічно більшість закритих за 2019 рік фондів припадає на Північну Америку і Європу.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

криптовалюта

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Мінцифри почне співпрацю з білоруською біржою криптовалют 3 грудня 2019, 18:36
Податки для криптовалютників: варто чи ні? 22 листопада 2019, 15:22
До Ради внесли законопроєкт про легалізацію криптовалюти 18 листопада 2019, 13:16
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!