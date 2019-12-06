В этом году закрылось 70 фондов ориентированных на биткоин

В 2019 году закрылось порядка 70 хедж-фондов, которые были ориентированы на криптоиндустрию.

Об этом сообщает Bloomberg передает ain.ua.

В то же время, новых фондов, которые бы интересовались этой индустрией, в 2019 появилось вдвое меньше, чем в 2018 году.

Издание отмечает, что одной из основных причин для этого являются колебания курса биткоина и других криптовалют, которые могут отпугивать институциональных инвесторов.

Курс биткоина хоть и удвоился с начала года, но все еще ниже на 40%, чем его пик в июне, и это заставляет многих инвесторов ставить решения на паузу.

Еще одна причина: регуляторные инициативы, касающиеся этой отрасли: правительства не хотят допустить мошенничества и узурпирования власти в руках у компаний, подобных Facebook.

Географически большинство закрытых за 2019 год фондов приходится на Северную Америку и Европу.