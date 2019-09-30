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Найгірший тиждень року: біткоїн впав нижче 8 тисяч доларів

Понеділок, 30 вересня 2019, 14:50

Курс біткоїна опустився нижче позначки 8 тисяч доларів, при цьому за підсумками всього минулого тижня він впав приблизно на 20%.

Про це свідчать дані торгів, передає "Інтерфакс-Україна".

Це стало найзначнішим тижневим падінням в поточному році.

За останні три місяці криптовалюта втратила близько 34% своєї вартості. Проте, з початку поточного року вона зросла на 115%. У червні курс зростав вище 10 тисяч доларів вперше з початку 2018 року.

"Недавнє падіння курсу біткоїна є результатом технічних і фундаментальних факторів", - вважає головний виконавчий директор Bitbull Capital Джо Діпасквале, якого цитує MarketWatch.

Криптовалюта торгується зараз в районі 7,796 тисяч доларів, що на 2,8% нижче рівня попереднього дня, за даними CoinDesk. Капіталізація ринку біткоїн становить близько 144,6 млрд доларів, за розрахунками Coinmarketcap.com.

Історичного максимуму майже в 20 тисяч доларів курс біткоїна досягав в кінці 2017 року.

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