SkyUp відкриє ще чотири літніх напрямки із Запоріжжя

SkyUp анонсував запуск регулярних польотів із Запоріжжя за чотирма курортним напрямками на літо 2020 року в рамках розширення регіональної програми з міст України.

Про це повідомляє avianews.

З 27 травня 2020 року лоукост відкриє рейси Запоріжжя-Ларнака з виконанням по вівторках, 1 червня запустить рейси Запоріжжя-Ріміні по понеділках, 2 червня почне виконувати польоти із Запоріжжя в Батумі по вівторках і п'ятницях і в Бургас по вівторках.

Мінімальні ціни в одну сторону до Ларнаки і Бургас починаються від 1 600, в Батумі - від 1650 грн, в Ріміні - від 1900 грн. У вартість найдешевших квитків включена тільки ручна поклажа вагою до 7 кг.

У прес-службі SkyUp повідомили, що авіакомпанія вже має всі необхідні дозволи для запуску нових напрямків.

Також на літній період 2020 року SkyUp намір продовжити виконання регулярних рейсів із Запоріжжя в Тель-Авів і відновить перельоти в Барселону.