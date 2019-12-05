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SkyUp откроет ещё четыре летних направления из Запорожья

Четверг, 5 декабря 2019, 19:37

SkyUp анонсировал запуск регулярных полетов из Запорожья по четырем курортным направлениям на лето 2020 года в рамках расширения региональной программы из городов Украины.

Об этом сообщает avianews,

С 27 мая 2020 года лоукост откроет рейсы Запорожье-Ларнака с выполнением по вторникам, 1 июня запустит рейсы Запорожье-Римини по понедельникам, 2 июня начнет выполнять полеты из Запорожья в Батуми по вторникам и пятницам и в Бургас по вторникам.

Минимальные цены в одну сторону в Ларнаку и Бургас начинаются  от 1 600 грн, в Батуми — от 1650 грн, в Римини — от 1900 грн. В стоимость самых дешевых билетов включена только ручная кладь весом до 7 кг.

В пресс-службе SkyUp  сообщили, что авиакомпания уже имеет все необходимые разрешения для запуска новых направлений.

Также на летний период 2020 года SkyUp намерена продолжить выполнение регулярных рейсов из Запорожья в Тель-Авив и возобновит перелеты в Барселону.



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