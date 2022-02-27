Вороги спалили в Гостомелі найбільший у світі літак "Мрія"

Російські окупанти знищили флагман української авіації - літак Ан-225 "Мрія".

Про це повідомляють в Укроборонпромі.

"Це відбулося на аеродромі "Антонов" в Гостомелі під Києвом, де перебував літак. Його відновлення коштуватиме більше 3 млрд доларів і потребуватиме тривалого часу. Україна докладе усіх зусиль, аби ці роботи оплатила держава-агресор.

Росія поцілила "Мрію", як символ можливостей української авіації. Ан-225 "Мрія" - авіаційний гігант, на рахунку якого рекорди по перевезенню максимального комерційного вантажу та найдовшого і найважчого в історії авіації моновантажу, вантажопідйомності. На жаль, сьогодні ці опції втрачені", - йдеться у повідомленні.

"Але вони обов’язково будуть відновлені. Окупанти зруйнували літак, але не зможуть зруйнувати нашу спільну мрію. Вона обов’язково відродиться.

За орієнтовними підрахунками на це знадобиться більше 3 млрд доларів та понад 5 років. Наше завдання зробити так, аби ці витрати покрила саме Російська Федерація, яка завдала умисної шкоди українській авіації та сектору вантажних авіаційних перевезень.

Росія знищила нашу "Мрію", але мрію про вільну від окупанта Україну знищити неможливо.

Ми боротимемось за нашу землю та наш дім до переможного кінця. І після перемоги обов’язково, чуєте, обов’язково добудуємо нашу нову "Мрію", яка багато років чекає цього у безпечному місці", - заявив генеральний директор ДК "Укроборонпром" Юрій Гусєв.

"Це був найбільший у світі літак Ан-225 "Мрія" ("Мрія"). Росія, можливо, знищила нашу "Мрію". Але вони ніколи не зможуть зруйнувати нашу мрію про сильну, вільну та демократичну європейську державу. Ми переможемо!", - перед цим написав глава МЗС Дмитро Кулеба.

Економічна правда