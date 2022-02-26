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Росія може втратити половину цивільних літаків – Комерсант

Субота, 26 лютого 2022, 13:12

Влада Європейського Союзу ухвалила рішення про повну заборону на постачання та лізинг літаків, вертольотів та іншої авіатехніки до РФ, а також їх страхування та техобслуговування.

Про це повідомляє "Комерсант".

Це означає, що російські авіакомпанії мають повернути лізингодавцям усі взяті в Європі літаки. У Міністерстві транспорту РФ заплановано екстрену нараду з цього питання, на якій авіакомпаніям можуть дозволити не виконувати цю вимогу.

Видання посилається на підсумки наради у прем'єр-міністра Ірландії Міхола Мартіна, країни, в юрисдикції якої зареєстровано більшу частину парку європейських літаків.

За останніми даними агентства Cirium, у лізингу в міжнародних компаній перебуває 55% всього російського авіаційного флоту.

Авіакомпанії РФ експлуатують 980 пасажирських лайнерів, 777 з них – у лізингу. У іноземних власників російські перевізники орендують 515 літаків ринковою вартістю 10 млрд доларів.

Санкції ЄС означають вихід із Росії або неможливість повноцінної експлуатації всіх літаків Airbus, а потенційно – і Boeing, тому що США можуть вжити аналогічних заходів.

Російська влада може ухвалити документи, що дозволяють компаніям не вивозити літаки з Росії. Але конфіскація означатиме, що в майбутньому жоден лізингодавець не дасть таким авіакомпаніям свої літаки.

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авіа РФ лізинг Європа

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