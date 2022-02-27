Ще три країни закрили повітряний простір для російських літаків

Німеччина, Франція та Італія закривають свій повітряний простір для літаків російських авіакомпаній.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, за повідомленням tagesschau.de, від 15 годин за центральноєвропейським часом свій повітряний простір закрила Німеччина. Із такою заявою виступив федеральний міністр транспорту Волкер Вісінг.

Також, за даним видання, таку можливість розглядає Австрія.

"Ми вже вжили всіх необхідних запобіжних заходів. Після рішення Австрія негайно заблокує свій повітряний простір для всіх російських літаків", – написала міністр захисту клімату і транспорту Леонора Гевесслер.

Аналогічне рішення ухвалила Італія.

"Італія вирішила закрити повітряний простір для Росії. Сьогодні на Надзвичайній раді із закордонних справ я підтримаю спільну дію всіх країн ЄС: весь ЄС закриває свій повітряний простір для Росії", – пише на своїй сторінці у Twitter міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

Закриває своє небо для росіян і Франція.

"Із сьогоднішнього вечора (27 лютого) Франція закриває свій повітряний простір для всіх російських літаків та авіакомпаній. На російське вторгнення в Україну Європа відповідає повною єдністю", – пише у Twitter міністр транспорту Франції Жан-Батист Джеббарі.

Таким чином, переважна більшість європейських країн закрити свій повітряний простір для російських авіакомпаній.

Аналогічне рішення ухвалила Велика Британія.

Росія у відповідь почала забороняти літакам з цих країн польоти над своєю територією.

Європейська правда