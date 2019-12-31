Транзит газу: Коболєв розповів про розподіл доходів між Нафтогазом і Оператором ГТС

Голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв заявив, що у питанні транзиту газу є чіткий розподіл доходів між Нафтогазом і Оператором ГТС України, але левова частина доходів йтиме саме Оператору.

Про це він сказав на брифінгу.

"Є чіткий розподіл доходів між Нафтогазом та самим Оператором, левова частина доходів йтиме саме Оператору. Різниця між доходами Нафтогазу та доходами Оператора - насправді мінімальна та становить менше 6%", - пояснив Коболєв.

Читайте також: За крок до контракту: чим закінчилися газові перемовини Росії та України і де був Коболєв

Нагадаємо:

НАК "Нафтогаз" та "Газпром" підписали новий контракт на транзит газу на п’ять років.

ПАТ "Газпром" заплатило НАК "Нафтогаз України" 2,9 млрд доларів, присуджених Стокгольмським арбітражем у спорі про контракт на транзит.

Економічна правда