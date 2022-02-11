Справа "газу Жеваго": Коболєв повідомив ДБР, що до березня буде за кордоном

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Ексголова "Нафтогазу" Андрій Коболєв повідомив слідчих ДБР про те, що до початку березня планує перебувати за кордоном.

Про це він написав у Facebook, опублікувавши повідомлення його адвоката до слідчого ГСУ ДБР.

"Вчора мій адвокат повідомив слідчих ДБР про моє заплановане перебування за кордоном з метою бізнесу (США та Великобританія) та сімейного відпочинку на період шкільних канікул (ЄС).

На всякий випадок. Раптом хтось не вірно зрозуміє причину моєї відсутності. Залишаюсь завжди відкритим для співпраці зі слідством в межах закону", - написав Коболєв.

Відповдно до документа, опублікованого ним, Коболєв перебуватиме за кордоном із 12 лютого по 5 березня 2022 року - "в ділових та особистих справах" (США, Великобританія, країни ЄС).

Нагадаємо:

Силовики провели обшук у колишнього керівника "Нафтогазу" Андрія Коболєва у справі щодо відчуження газу на 2,2 млрд грн у 2020 році.

Ексглава "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що його не допитували у справі щодо так званого "газу Жеваго", за його словами, слідство не бажає доводити справу до суду.

Суперечки щодо цього газу велися ще з 1999 року. Тоді ЗАТ "Укренергозбут" передало державному підприємству "Укртрансгаз" (УТГ) 418 млн куб м газу. Останнє повинно було поставити паливо споживачам, яких вкаже "Укренергозбут".

Проте з цього обсягу була поставлена лише частина газу, а у газотранспортній системі залишилося 305 млн куб м палива. Саме за них сторони судилися 20 років.

У 2019 році у конфлікті з’явилася третя сторона – пов’язана з Костянтином Жеваго ТОВ "ФК "Фін-інвест", яке викупило право на отримання 305 млн куб м газу. Згодом суд постановив стягнути з УТГ еквівалент цього газу – 2,3 млрд грн.

Тоді в "Укртрансгазі" дії "Укренергозбуту" та "Фін-інвесту" назвали "такими, що можуть мати ознаки шахрайства".

В середині 2020 року права вимоги від "Укренергозбут" перейшли до іншої фірми – ТОВ "Профі-Газ", пов’язаної з київським бізнесменом Ігорем Вороновим. Вже наприкінці року у Нафтогазі вирішили укласти мирову угоду з цим пулом "шахрайських" фірм.

УТГ попросив "Нафтогаз" оформити договір позики на 300 млн куб м газу, аби віддати їх "Профі-Газ", яка на момент ухвалення "мирової" юридично мала на це право. Угоду затвердили рішеннями суду від 10 та 13 листопада.

Таким чином, газ вартістю 2,2 млрд грн отримала компанія "Профі-Газ".

Розбірки між колишніми та нинішними власниками "Укренергозбут" за права на обсяг газу досі тривають. Наприкінці 2021 року Верховний суд підтвердив рішення щодо визнання недійсним договору 2018 року з купівлі-продажу акцій компанії "Укренергозбут" компанії "Профі-Газ".

Натомість "Укртрансгаз" вимагає у "Нафтогазу" відшкодувати йому завдану шкоду шляхом повернення 305 млн кубометрів природного газу, який передали ТОВ "Профі газ".

Детально про те, як "Нафтогаз" втратив 300 млн кубів газу читайте у статті ЕП: Назад у 90-ті: "Укртрансгаз" хоче віддати "шахраям" газу на 2 мільярди

Економічна правда