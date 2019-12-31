Транзит газа: Коболев рассказал о распределении доходов между Нафтогазом и Оператором ГТС
Глава правления Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что в вопросе транзита газа есть четкое распределение доходов между Нафтогазом и Оператором ГТС Украины, но львиная доля доходов пойдет именно Оператору.
Об этом он сказал на брифинге.
"Есть четкое распределение доходов между Нафтогазом и самым Оператором, львиная доля доходов пойдет именно Оператору. Разница между доходами Нафтогаза и доходами Оператора - на самом деле минимальная и составляет менее 6%", - пояснил Коболев.
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Напомним:
НАК "Нафтогаз" и ПАО"Газпром" подписали новый контракт на транзит газа на пять лет.
ПАО "Газпром" заплатило НАК "Нафтогаз Украины" 2,9 млрд долларов присужденных Стокгольмским арбитражем в споре о контракте на транзит.
Экономическая правда
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