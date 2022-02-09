Коболєв про справу "газу Жеваго": Не впевнений, що є бажання доводити її до суду

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Ексглава "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що його не допитували у справі щодо так званого "газу Жеваго", за його словами, слідство не бажає доводити справу до суду.

Про це Коболєв сказав в інтерв'ю Forbes.

"Ця історія (про "газ Жеваго" - ред.) має коріння із 1990-х. Тоді таке траплялося часто, таких "спірних газів" – багато. Є спірний газ "УкрГазЕнерго"; великі обсяги вимагає повернути "Укрнафта". У кожної із цих суперечок своя історія.

У 2005 чи 2006 році Жеваго якось вдалося отримати документи від керівництва "Нафтогазу", що підтверджують його позицію – що "Нафтогаз" через свою компанію "Укртрансгаз" привласнив його газ. Це дозволило в суді повернути ситуацію на користь його компанії – "Укренергозбут". Не зрозуміло, справедливо видали документи чи ні, але суд зобовʼязав "Укртрансгаз" повернути газ цій компанії", - розповів він.

"Жеваго у 2014 чи 2015 роках приїжджав до мене та намагався домовитися. Я сказав, що розглядати мирові угоди я не готовий, "Нафтогаз" не готовий. Він засмутився", - додав Коболєв.

За його словами, за стіл переговорів у 2020 році "Нафтогаз" повернула судова система, Державна виконавча служба та Мінʼюст.

"Як? На початку 2020 року компанія "Фін-Інвест", якій "Укренергозбут" поступився правом на спірний газ, через суд змогла змінити спосіб виконання судового рішення – замість газу з рахунків "Нафтогазу" вона почала списувати гроші. Вона встигла списати більше 200 млн грн із загальної суми близько 2 млрд грн. Якби не втрата грошей, питання й надалі лежало би на полиці. Нам було невигідно його чіпати.

Про те, що гроші списуються і треба терміново щось робити, добре знали на Банковій, у Мінʼюсті, про неї знав голова СБУ Іван Баканов. Усі розуміли, що ми вибираємо між поганим варіантом – віддати газ – та дуже поганим варіантом – віддати гроші. Хорошого варіанта тут, на жаль, більше не лишилося", - зазначив ексглава НАК.

Коболєв "не впевнений", що є бажання доводити цю справу до суду.

"Ні мене, ні незалежних членів наглядової ради не допитували у справі. Це дивно. Якщо хочете знайти істину – допитайте членів наглядової ради", - підкреслив він.

"Я повʼязую спроби переслідування, обшуків та залякування виключно з бажанням створити димову завісу, перекласти відповідальність за провали у "Нафтогазі" після мого звільнення на попередників.

Після знищення корпоративного управління у 2021 році "Нафтогаз" плавно перетворюється на банкрута, знову просить гроші з держбюджету. Нове керівництво держкомпанії також здійснило катастрофічну помилку влітку – вони не закупили вчасно газ", - відповів Коболєв на питання про причини обшуку.

Нагадаємо:

Силовики провели обшук у колишнього керівника "Нафтогазу" Андрія Коболєва у справі щодо відчуження газу на 2,2 млрд грн у 2020 році.

Суперечки щодо цього газу велися ще з 1999 року. Тоді ЗАТ "Укренергозбут" передало державному підприємству "Укртрансгаз" (УТГ) 418 млн куб м газу. Останнє повинно було поставити паливо споживачам, яких вкаже "Укренергозбут".

Проте з цього обсягу була поставлена лише частина газу, а у газотранспортній системі залишилося 305 млн куб м палива. Саме за них сторони судилися 20 років.

У 2019 році у конфлікті з’явилася третя сторона – пов’язана з Костянтином Жеваго ТОВ "ФК "Фін-інвест", яке викупило право на отримання 305 млн куб м газу. Згодом суд постановив стягнути з УТГ еквівалент цього газу – 2,3 млрд грн.

Тоді в "Укртрансгазі" дії "Укренергозбуту" та "Фін-інвесту" назвали "такими, що можуть мати ознаки шахрайства".

В середині 2020 року права вимоги від "Укренергозбут" перейшли до іншої фірми – ТОВ "Профі-Газ", пов’язаної з київським бізнесменом Ігорем Вороновим. Вже наприкінці року у Нафтогазі вирішили укласти мирову угоду з цим пулом "шахрайських" фірм.

УТГ попросив "Нафтогаз" оформити договір позики на 300 млн куб м газу, аби віддати їх "Профі-Газ", яка на момент ухвалення "мирової" юридично мала на це право. Угоду затвердили рішеннями суду від 10 та 13 листопада.

Таким чином, газ вартістю 2,2 млрд грн отримала компанія "Профі-Газ".

Розбірки між колишніми та нинішними власниками "Укренергозбут" за права на обсяг газу досі тривають. Наприкінці 2021 року Верховний суд підтвердив рішення щодо визнання недійсним договору 2018 року з купівлі-продажу акцій компанії "Укренергозбут" компанії "Профі-Газ".

Натомість "Укртрансгаз" вимагає у "Нафтогазу" відшкодувати йому завдану шкоду шляхом повернення 305 млн кубометрів природного газу, який передали ТОВ "Профі газ".

Детально про те, як "Нафтогаз" втратив 300 млн кубів газу читайте у статті ЕП: Назад у 90-ті: "Укртрансгаз" хоче віддати "шахраям" газу на 2 мільярди