Суд визнав, що Мін’юст незаконно приховував 70% головного бізнес-реєстру

Окружний адміністративний суд міста Києва визнав, що Мін’юст незаконно приховує більшу частину ЄДР (Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) і зобов’язав надати повний ЄДР у форматі відкритих даних у відповідь на запит.

Про це йдеться у прес-релізі об’єднання OpenUp.

17 грудня 2018 року ініціатива OpenUp Ukraine звернулася до Мін'юсту з запитом щодо оприлюднення всіх даних ЄДР. Колективний запит підписали 16 представників громадських та бізнес-проектів на основі відкритих даних. Однак, Мін'юст відмовив і продовжив продавати безкоштовні дані.

Для захисту права на інформацію та публікації ЄДР у повному вигляді ініціатива OpenUp Ukraine звернулася до суду. Юридичну підтримку позову надала Платформа прав людини.

Окружний адміністративний суд міста Києва визнав дії Мін’юсту щодо обмеження доступу до ЄДР протиправними, зобов’язав Мін’юст переглянути відповідь на запит щодо надання ЄДР у повному обсязі. Наступний крок - Мін’юст має надати ЄДР у повному вигляді на виконання рішення суду та Закону "Про доступ до публічної інформації".

ЄДР - ключовий реєстр для країни, який є одним з найпопулярніших серед відкритих даних. Саме він містить інформацію про юридичних та фізичних осіб-підприємців. Прозорість ЄДР має допомагати боротися з рейдерством, оцінювати контрагентів, аналізувати ринки тощо.

Компанії YouControl, Opendatabot, Clarity Project та багато інших використовують ЄДР як базу для своїх сервісів.

Сьогодні у вигляді відкритих даних Мін’юст публікує лише 30% ЄДР. Але навіть третина даних ЄДР - це другий за популярність набір державних даних за даними data.gov.ua.

Решту 70% даних ЄДР Мін'юст продає через своє державне підприємство "НАІС" попри те, що вони мають бути безкоштовними. Зокрема, це такі важливі дані як дата реєстарції, адреси засновників тощо.

Також у Ініціативи OpenUp Ukraine тривають суди з Держархбудконтролем за доступ до даних з Реєстру дозвільних документів, з Держземкадастром щодо доступу до кадастрової карти, а також готується позов до Державної податкової служби щодо доступу до даних фінансової звітності підприємств.

Окрім того вже більше двох років тривають судові спори щодо доступу до транспортних даних в містах.

Ініціатива OpenUp Ukraine — це спільнота людей, які розділяють цінності відкритих даних, коду, дослідження і форматів. Ініціатива налічує більше 40 членів та членкинь.

Нагадаємо: Окружний адміністративний суд Києва дозволив Держгеокадастру не відкривати дані про землю всупереч законодавству.