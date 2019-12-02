Український суд відмовив у відкритті даних про землю

Окружний адміністративний суд Києва дозволив Держгеокадастру не відкривати дані про землю всупереч законодавству.



Про це повідомляє платформа відкритих даних Опендатабот.

Відмову відкривати дані про землю суд пояснив технічними питаннями.

"У Державному земельному кадастрі зареєстровано біля 19,5 мільйонів земельних ділянок, що технічно унеможливлює надання такої інформації у запитуваному позивачем вигляді", – ідеться у рішенні суду.

Поки кадастр не відкрито, контролювати стан земельного банку може лише держава.

В Опендатабот вважають, що така непрозорість залишає великий простір для зловживань. Інформація щодо земельних ділянок, їх призначення та власників, за законодавством, має бути відкритою.

"Є схеми, які б ми легко могли виявити за допомогою відкритих даних про землю.

Наприклад, у тексті проекту закону про ринок землі є заборона одній особі володіти більш ніж 0,5% земель сільськогосподарського призначення України (200-250 тисяч га). Це потрібно, щоб запобігти надмірній концентрації земель в обмеженої кількості людей.

Окрім цього, деякі ділянки належать одним і тим же людям через фіктивні фірми та підставних осіб. У частини ділянок незаконним шляхом змінено призначення. На деяких ділянках, де згідно реєстру немає нічого, крім степу чи лісу, ведуться нелегальні розробки корисних копалин.

Усі ці явища могли б аналізувати громадяни, якби дані про землю були відкритими", – коментує засновник Опендатабот Олексій Іванкін.