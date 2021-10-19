Рейдерство не поборене повністю через офшори та хакерів – міністр юстиції

Денис Малюська фото даша дот/уп

Проблеми щодо подолання рейдерства виникають через офшори та рівень навичок хакерів.

Про це міністр юстиції Денис Малюська розповів в інтерв’ю Українській правді.

"Проблеми завжди будуть виникати, тому що росте кваліфікація юристів, які займаються рейдерством. Ми встановлюємо нові бар’єри – вони знаходять нові способи їх обійти", – пояснив він.

За словами Малюськи, залишається кілька "системних дірок", де трапляється рейдерство, і які неможливо швидко закрити.

Йдеться про офшори, які у випадку корпоративних конфліктів можуть рейдерити. У такому разі "ми не можемо цей процес проконтролювати, тому що документи готуються в іноземних юрисдикціях".

Другою причиною міністр назвав хакерські атаки. Цю проблему змогли тимчасово подолати завдяки подвійній ідентифікації реєстраторів і нотаріусів.

"Тоді ті, хто займався зламами, не міг зрозуміти, як зламати систему. Але от влітку один такий великий злам стався, десятки незаконних реєстраційних дій були внесені в систему саме через хакерів", – розповів міністр.

За його словами, відомство працює над цією проблемою, але рівень ІТ у приватному секторі та рівень хакерів не співмірний із рівнем наших спеціалістів.

"Хакають навіть системи безпеки НАТО, не те що Міністерство юстиції. Тобто ми можемо зменшити кількість таких атак, але повністю їх імовірність прибрати неможливо", – резюмував він.

Інколи ці дві прогалини намагаються використати одночасно, але "кількість таких випадків вкрай обмежена і не пов’язана з масовим порушенням законів реєстратора, як це було раніше".

Економічна правда



