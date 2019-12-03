Суд признал, что Минюст незаконно скрывал 70% главного бизнес-регистра

Окружной административный суд города Киева признал, что Минюст незаконно скрывает большую часть ЕГР (Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований) и обязал предоставить полный ЕГР в формате открытых данных в ответ на запрос.

Об этом говорится в пресс-релизе объединения OpenUp.

17 декабря 2018 инициатива OpenUp Ukraine обратилась в Минюст с запросом относительно обнародования всех данных ЕГР.

Коллективный запрос подписали 16 представителей общественных и бизнес-проектов на основе открытых данных. Однако, Минюст отказал и продолжил продавать бесплатные данные.

Для защиты права на информацию и публикации ЕГР в полном виде инициатива OpenUp Ukraine обратилась в суд. Юридическую поддержку иска предоставила Платформа прав человека.

Окружной административный суд города Киева признал действия Минюста по ограничению доступа к ЕГР противоправными, обязал Минюст пересмотреть ответ на запрос о предоставлении ЕГР в полном объеме.

Следующий шаг - Минюст должен предоставить ЕГР в полном виде для исполнение решения суда и закона "О доступе к публичной информации".

ЕГР - ключевой реестр для страны, который является одним из самых популярных среди открытых данных. Именно он содержит информацию о юридических и физических лиц-предпринимателей. Прозрачность ЕГР должна помогать бороться с рейдерством, оценивать контрагентов, анализировать рынки. Компании YouControl, Opendatabot, Clarity Project и многие другие используют ЕГР как базу для своих сервисов.

Сегодня в виде открытых данных Минюст публикует только 30% ЕГР. Но даже треть данных ЕГР - это второй по популярности набор государственных данных по данным data.gov.ua.

Остальные 70% данных ЕГР Минюст продает через свое государственное предприятие "НАИС" несмотря на то, что они должны быть бесплатными. В частности, это такие важные данные как дата реестарции, адреса учредителей и тому подобное.

Также у OpenUp Ukraine продолжаются суды с Госархстройконтролем за доступ к данным из Реестра разрешительных документов, с Госземкадастром о доступе к кадастровой карте, а также готовится иск в Государственную налоговую службу по доступу к данным финансовой отчетности предприятий.

Кроме того уже более двух лет продолжаются судебные споры относительно доступа к транспортным данных в городах.

Инициатива OpenUp Ukraine сообщество людей, которые разделяют ценности открытых данных, кода, исследования и форматов. Инициатива насчитывает более 40 членов и членкинь.



Напомним: Окружной административный суд Киева разрешил Госгеокадастру не открывать данные о земле вопреки законодательству.