Малюська підказав олігархам: Є 3 місяці, щоб позбутися активів чи посади

Міністр юстиції Денис Малюська нагадав українцям, які мають всі ознаки олігарха, що є ще трохи більше 3 місяців для того, щоб за власною ініціативою позбутися принаймні однієї з ознак.

Джерело: Мін’юст у Facebook

Пряма мова Малюськи: "Наразі ж ті, хто має всі ознаки олігарха, має ще трохи більше 3 місяців для того, щоб за власною ініціативою позбутися принаймні однієї з них. Адже ключова мета закону про олігархів – не загнати їх у рамки обмежень, а спонукати добровільно відійти від зловживань своїм статусом".

Деталі: У Мін’юсті нагадали, що вже приблизно наприкінці травня РНБО зможе оприлюднити перші рішення про визнання осіб олігархами.

До відповідного реєстру потраплятимуть ті, хто матиме такі ознаки:

наявність значних активів;

монополія на окремому ринку товарів;

участь у політичному житті;

контроль медіа.

За словами Малюськи, перевірити, чи є людина олігархом може "будь-яка зацікавлена особа", адже критерії визначення дуже прості, а дані всі відкриті.

Пряма мова Малюськи: "Критерій у частині політики дуже-дуже простий і легко перевіряється. Насамперед це якщо особа займає якусь політичну посаду або має близьких родичів чи бізнес-партнерів на політичних посадах.

Так само абсолютно спокійно можна подивитися декларації нардепів, який обсяг фінансів у них є і чи дотягує він до лімітів, встановлених законом про олігархів. Так само можна подивитися компанії, якими вони володіють. Можна подивитися обороти цих компаній, активи – абсолютно все є онлайн".

Деталі: За словами міністра, структуру власності якоїсь компанії можна легко перевірити через Єдиний державний реєстр.

Що стосується власності медіа, то вони зобов’язані і публічно розкривають структуру власності – хто є їхніми власниками і кінцевими бенефіціарами.

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Передісторія:

Наприкінці січня міністр юстиції Денис Малюська заявив, що на сьогодні ознакам "очевидного олігарха", визначеним законом про деолігархізацію, відповідають Рінат Ахметов та Ігор Коломойський.

Секретар ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов прогнозував, що якщо закон про олігархів запуститься за планом, то вже 20-25 травня 2022 року на засіданні РНБО розглядатимуть перших офіційно визначених олігархів України.

Президент Володимир Зеленський поставив завдання відпрацювати механізм взаємодії з міжнародними та іноземними партнерами для того, щоб статус олігарха та пов'язані з ним обмеження не залишалися виключно в межах країни.

Українська правда