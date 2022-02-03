Малюська підказав олігархам: Є 3 місяці, щоб позбутися активів чи посади
Міністр юстиції Денис Малюська нагадав українцям, які мають всі ознаки олігарха, що є ще трохи більше 3 місяців для того, щоб за власною ініціативою позбутися принаймні однієї з ознак.
Джерело: Мін’юст у Facebook
Пряма мова Малюськи: "Наразі ж ті, хто має всі ознаки олігарха, має ще трохи більше 3 місяців для того, щоб за власною ініціативою позбутися принаймні однієї з них. Адже ключова мета закону про олігархів – не загнати їх у рамки обмежень, а спонукати добровільно відійти від зловживань своїм статусом".
Деталі: У Мін’юсті нагадали, що вже приблизно наприкінці травня РНБО зможе оприлюднити перші рішення про визнання осіб олігархами.
До відповідного реєстру потраплятимуть ті, хто матиме такі ознаки:
- наявність значних активів;
- монополія на окремому ринку товарів;
- участь у політичному житті;
- контроль медіа.
За словами Малюськи, перевірити, чи є людина олігархом може "будь-яка зацікавлена особа", адже критерії визначення дуже прості, а дані всі відкриті.
Пряма мова Малюськи: "Критерій у частині політики дуже-дуже простий і легко перевіряється. Насамперед це якщо особа займає якусь політичну посаду або має близьких родичів чи бізнес-партнерів на політичних посадах.
Так само абсолютно спокійно можна подивитися декларації нардепів, який обсяг фінансів у них є і чи дотягує він до лімітів, встановлених законом про олігархів. Так само можна подивитися компанії, якими вони володіють. Можна подивитися обороти цих компаній, активи – абсолютно все є онлайн".
Деталі: За словами міністра, структуру власності якоїсь компанії можна легко перевірити через Єдиний державний реєстр.
Що стосується власності медіа, то вони зобов’язані і публічно розкривають структуру власності – хто є їхніми власниками і кінцевими бенефіціарами.
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Передісторія:
- Наприкінці січня міністр юстиції Денис Малюська заявив, що на сьогодні ознакам "очевидного олігарха", визначеним законом про деолігархізацію, відповідають Рінат Ахметов та Ігор Коломойський.
- Секретар ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов прогнозував, що якщо закон про олігархів запуститься за планом, то вже 20-25 травня 2022 року на засіданні РНБО розглядатимуть перших офіційно визначених олігархів України.
- Президент Володимир Зеленський поставив завдання відпрацювати механізм взаємодії з міжнародними та іноземними партнерами для того, щоб статус олігарха та пов'язані з ним обмеження не залишалися виключно в межах країни.
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