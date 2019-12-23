Ощадбанк планує закрити 400-600 відділень за рік

Державний Ощадбанк планує скоротити кількість відділень з 2,4 тисячі до 1,8-2 тисяч в 2020 році.

Про це повідомила глава наглядової ради Ощадбанку Байба Апін в інтерв'ю FinClub.

"У нас зараз 2,4 тис відділень. За планом повинно залишитися близько 1,8-2 тис. При цьому ми акцентуємо на тому, що клієнтам по всій території України будуть доступні всі фінансові сервіси", – заявила Апін.

За її словами, Ощадбанк вже почав оптимізацію мережі, оновивши понад 650 відділень. При цьому за старою моделлю все ще працюють близько 1,8 тис філій.

"У наступному році нам потрібно зробити вибір: переформатувати їх під нову бізнес-модель або скоротити. І затягувати цей процес ми не можемо, тому що це негативно впливає на ефективність роботи банку", – зазначила глава Наглядової ради Ощадбанку.

Вона уточнила, що фахівці фінустанови також працюють над перенесенням сервісів з відділень в онлайн-режим.

Нагадуємо:

За січень-вересень 2019 року загальна кількість структурних підрозділів банків в Україні скоротилась з 8509 до 8205.

За дев'ять місяців Ощадбанк закрив 159 відділень, Промінвестбанк - 49, Приватбанк - 47, Універсалбанк - 12, Райффайзен Банк Аваль - 7.