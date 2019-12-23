Німеччина на офіційному рівні намагалася завадити санкціям США щодо "Північного потоку-2" – ЗМІ

Незадовго до підписання президентом США санкцій проти російських газопроводів керівництво Німеччини намагалось завадити їх запровадженню.

Джерело: Bild

Деталі: Як йдеться в публікації, Міністерство закордонних справ ФРН за декілька годин до підписання Трампом оборонного бюджету, який передбачає санкції, надіслало Вашингтону лист.

У ньому повідомлялось про те, що Україна та Росія домовились про новий транзитний контракт з 1 січня 2020 року. Відповідно, на думку МЗС ФРН, санкції проти "Північного потоку-2" не потрібні. Результати ж угоди представлять наступного дня о 14:00.

На думку автора статті Юліана Рьолке, офіційний Берлін вигадав газову угоду, якої не існувало на той час. Інформація про досягнення компромісу під час газових перемовин між країнами стала відома пізніше, 20 грудня.

На запит Bild, у відомстві повідомили, що на час відправлення листа існували рамкові домовленості між країнами, а нова угода має бути погоджена до кінця року.

Як стверджує автор статті, запровадження санкції поставило Україну в більш вигідне становище під час перемовин з Росією. Саме через це РФ погодилась виплатити 3 мільярди доларів за рішення Стокгольмського арбітражу.

Передісторія:

20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни, який передбачає запровадження санкцій проти російських газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік". Під штрафні заходи потраплять судна, які займаються прокладкою труб для цих газогонів, а також громадяни, які мають відношення до роботи цих суден.

Після цього швейцарська компанія Allseas, кораблі якої здійснювали прокладку труб по дну Балтійського моря для газопроводу "Північний потік-2", офіційно заявила про зупинку робіт.

У МЗС РФ заявили, що Росія збирається завершити будівництво газопроводу "Північний потік-2", незважаючи на загрозу американських санкцій.

Українська правда