Офіс президента: Росія виплатить 3 мільярди доларів боргу перед "Нафтогазом"

Про це в коментарі hromadske повідомив помічник президента України Андрій Єрмак, який брав участь в переговорах в Мінську.

"Ми повертаємось додому з дуже хорошими новинами, і матимемо транзитний контракт на вигідних для України умовах. Завдяки цим домовленостям Україна отримає 3 мільярди доларів згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу", - підкреслив Єрмак.

За його словами, виплата боргу Газпрому відбудеться грошима.

Єрмак додав, що детальніше про домовленості про газ розкажуть на брифінгу в Офісі президента 21 грудня.

Нагадаємо:

Представники Європейської комісії, України та Російської Федерації 20 грудня досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій.

За підсумками переговорів у Мінську Росія та Україна підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через Україну й врегулювання взаємних вимог.

За словами віце-прем'єра РФ Дмитра Козака, новий контракт на транзит російського газу через газотранспортну систему України укладуть терміном на 5 років.

19 грудня Україна та Росія досягли принципової згоди про новий контракт щодо транзиту російського газу через територію України.

Пізніше виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомив, що напрацьовані на газових переговорах у Берліні принципи потребують узгодження на політичному рівні.

Міністр енергетики України Олексій Оржель заявив, що Україна, РФ та Єврокомісія напрацювали протокол, який наближає підписання транзитного контракту.

Також 19 грудня, до початку газових перемовин, президент РФ Володимир Путін заявив, що незважаючи на будівництво нових газопроводів, Росія має намір зберегти транзит газу через Україну.