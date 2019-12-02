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У Facebook додали можливість копіювання зображення на Google Фото

Понеділок, 2 грудня 2019, 16:39

Facebook повідомив про запуск інструменту, який дозволить копіювати зображення з соціальної мережі на сервери Google Фото.

Про це повідомляє Techcrunch.

Випробувати нову фунцию збереження фотографій вже можуть мешканці Ірландії, де знаходиться міжнародна штаб-квартира Facebook. Представники соцмережі кажуть, що технологія поки перебуває в тестовому режимі.

Глобальний запуск обіцяють в першій половині 2020 року.

Повідомляється, що Facebook також продовжує переговори з приводу підключення інших сервісів крім Google Фото.

Також наголошується, що програмний код для нового інструменту створили в рамках проекту Data Transfer Project. Це спільний проект п'яти технологічних корпорацій Apple, Facebook, Google, Microsoft і Twitter.

Економічна правда

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