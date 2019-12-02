В Facebook добавили функцию копирования изображения на Google Фото

Facebook сообщил о запуске инструмента, который позволить копировать изображения из социальной сети на серверы Google Фото.

Об этом сообщает Techcrunch.

Испробовать новую фунцию сохранения фотографий уже могут жители Ирландии, где находится международная штаб-квартира Facebook. Представители соцсети говорят, что технология пока находится в тестовом режиме.

Глобальный запуск обещают в первой половине 2020 года.



Сообщается, что Facebook также продолжает переговоры по поводу подключения других сервисов кроме Google Фото.

Также отмечается, что программный код для нового инструмента создали в рамках проекта Data Transfer Project. Это общий проект пяти технологических корпораций Apple, Facebook, Google, Microsoft и Twitter.

Экономическая правда