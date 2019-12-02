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В Facebook добавили функцию копирования изображения на Google Фото

Понедельник, 2 декабря 2019, 16:39

Facebook сообщил о запуске инструмента, который позволить копировать изображения из социальной сети на серверы Google Фото.

Об этом сообщает Techcrunch.

Испробовать новую фунцию сохранения фотографий уже могут жители Ирландии, где находится международная штаб-квартира Facebook. Представители соцсети говорят, что технология пока находится в тестовом режиме.

Глобальный запуск обещают в первой половине 2020 года.

Сообщается, что Facebook также продолжает переговоры по поводу подключения других сервисов кроме Google Фото.

Также отмечается, что программный код для нового инструмента создали в рамках проекта Data Transfer Project. Это общий проект пяти технологических корпораций Apple, Facebook, Google, Microsoft и Twitter. 

Экономическая правда

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