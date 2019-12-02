В Facebook добавили функцию копирования изображения на Google Фото
Facebook сообщил о запуске инструмента, который позволить копировать изображения из социальной сети на серверы Google Фото.
Об этом сообщает Techcrunch.
Испробовать новую фунцию сохранения фотографий уже могут жители Ирландии, где находится международная штаб-квартира Facebook. Представители соцсети говорят, что технология пока находится в тестовом режиме.
Глобальный запуск обещают в первой половине 2020 года.
Сообщается, что Facebook также продолжает переговоры по поводу подключения других сервисов кроме Google Фото.
Также отмечается, что программный код для нового инструмента создали в рамках проекта Data Transfer Project. Это общий проект пяти технологических корпораций Apple, Facebook, Google, Microsoft и Twitter.
Экономическая правда
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