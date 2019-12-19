Ексголова АРМА пішов судом проти Кабміну через відсторонення з посади

Ексголова Агентства з розшуку та менеджменту активів Антон Янчук подав позов проти Кабінету міністрів через відсторонення його з посади.

Джерело: сайт Окружного адмінсуду Києва

Дослівно: "Антон Янчук позивається до Уряду щодо відсторонення його від виконання обов’язків очільника АРМА".

Деталі: Окружний адмінсуд відкрив провадження за даним позовом та призначив підготовче засідання на 21 січня.

Відзначається, що Янчук просить суд визнати протиправним та скасувати розпорядження Кабміну про відсторонення його від виконання повноважень голови АРМА та скасувати розпорядження про призначення Віталія Сигидина т.в.о. голови АРМА.

Також Янчук просить визнати протиправним та скасувати рішення Уряду щодо порушення відносно нього дисциплінарного провадження.