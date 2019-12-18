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СБУ блокує продаж активів "Нафтогазу" в Єгипті – Коболєв

Середа, 18 грудня 2019, 11:35
 

Служба безпеки України виступає проти продажу НАК "Нафтогаз України" її активів в Єгипті.

Про це повідомив глава правління НАК Андрій Коболєв, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, такі рекомендації СБУ ставлять під загрозу отримання НАК близько 100 млн доларів доходів, а також не дають виконати поставлене урядом перед компанією завдання з досягнення KPI (ключовий показник ефективності) в частині рентабельності активів.

Коболєв ще в кінці 2016 року повідомив, що група розглядає можливість продажу активів компанії в Єгипті, оскільки цей бізнес не приносить особливого прибутку в зв'язку з падінням цін на нафту.

"Нафтогаз" через свою дочірню компанію "Закордоннафтогаз" здійснює розвідку і експлуатацію двох нафтогазоносних блоків в східній пустелі Єгипту – South Wadi El Mahareeth і Wadi El Mahareeth.

Роботи на цих блоках, прогнозний ресурс яких становить понад 360 млн тонн нафти, ведуться на основі концесійних угод, підписаних 7 лютого 2012 року між "Закордоннафтогаз" за дорученням "Нафтогазу", з одного боку, і урядом Арабської Республіки Єгипет та Державною нафтовою компанією GANOPE, з іншого.

Термін дії концесійних угод становить 28 років.

У частині географії доходів "Нафтогазу" на Єгипет в 2018 році припало 0,505 млрд грн, в 2017 році – 0,457 млрд грн.

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Нафтогаз Єгипет СБУ

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