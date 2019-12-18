СБУ блокирует продажу активов "Нафтогаза" в Египте – Коболев

Служба безопасности Украины выступает против продажи НАК "Нафтогаз Украины" ее активов в Египте.

Об этом сообщил глава правления НАК Андрей Коболев, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, такие рекомендации СБУ ставят под угрозу получение НАК около 100 млн долларов доходов, а также не дают выполнить поставленную правительством перед компанией задачу по достижению KPI (ключевой показатель эффективности) в части рентабельности активов.

Коболев еще в конце 2016 года сообщил, что группа рассматривает возможность продажи активов компании в Египте, поскольку этот бизнес не приносит особой прибыли в связи с падением цен на нефть.

"Нафтогаз" через свою дочернюю компанию "Закордоннафтогаз" осуществляет разведку и эксплуатацию двух нефтегазоносных блоков в восточной пустыне Египта – South Wadi El Mahareeth и Wadi El Mahareeth.

Работы на этих блоках, прогнозный ресурс которых составляет более 360 млн тонн нефти, ведутся на основе концессионных соглашений, подписанных 7 февраля 2012 года между "Закордоннафтогаз" по поручению "Нафтогаза", с одной стороны, и правительством Арабской Республики Египет и Государственной нефтяной компанией GANOPE, с другой.

Срок действия концессионных соглашений составляет 28 лет.

В части географии доходов "Нафтогаза" на Египет в 2018 пришлось 0,505 млрд грн, в 2017 году – 0,457 млрд грн.