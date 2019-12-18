Росія не змогла оскаржити відшкодування збитків за захоплення активів "Укрнафти" в Криму

Верховний Суд Швейцарії залишив без задоволення заяву Російської Федерації про скасування міжнародного арбітражного рішення на користь ПАТ "Укрнафта".

Про це повідомляє пресслужба "Укрнафти".

12 квітня 2019 року міжнародний арбітражний суд присудив стягнути з Російської Федерації на користь "Укрнафти" понад 44 мільйони доларів США компенсації за експропріацію інвестицій "Укрнафти" в Автономній Республіці Крим.

У травні 2019 року Російська Федерація звернулась до Верховного Суду Швейцарії з вимогою скасувати це рішення міжнародного арбітражного суду.

12 грудня 2019 року Верховний Суд Швейцарії своїм рішенням відмовив Російській Федерації.

Крім того, Верховний Суд Швейцарії зобов’язав Російську Федерацію сплатити "Укрнафті" 155 тисяч швейцарських франків судових витрат.

"ПАТ "Укрнафта" розраховує на те, що Російська Федерація поставиться до остаточного рішення Верховного Суду Швейцарії з повагою і проявить цивілізованість у виконанні принаймні цього рішення", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рішення Верховного Суду Швейцарії від 12 грудня 2019 року є остаточним і оскарженню не підлягає.

"Це рішення ставить крапку у спробах Російської Федерації позбавити ПАТ "Укрнафта" можливості отримати компенсацію за експропрійовані в АР Крим інвестиції", – йдеться в заяві.

Нагадуємо:

У квітні 2014 року, невдовзі після анексії Криму Росією, незаконні збройні формування держави-агресора захопили адміністративні приміщення і 16 автозаправних станцій ПАТ "Укрнафта".

ПАТ "Укрнафта" — найбільша нафтовидобувна компанія України. Володіє 537 АЗС майже в усіх регіонах України.

50%+1 акція товариства належить НАК "Нафтогаз України", групі компаній, пов'язаних з колишніми акціонерами "Приватбанку" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова —близько 42% акцій.

Українські інвестори розпочали принаймні вісім інвестиційних арбітражів проти Росії на підставі угоди між урядами України та Росії про заохочення та взаємний захист інвестицій від 27 листопада 1998 року ("Інвестиційна угода").

Інвестиційні позови, зокрема, подали "Нафтогаз" разом з дочірніми компаніями, Ощадбанк, аеропорт "Бельбек", Ігор Коломойський, Приватбанк, "Укрнафта".

26 грудня Ощадбанк став першою державною компанією, яка виграла кримський арбітраж проти Росії. Трибунал визначив банку компенсацію у розмірі близько 1,3 млрд дол, і на цю суму щоденно нараховується пеня у розмірі майже 100 тис дол.

Наскільки успішними були судові процеси в міжнародному арбітражі для України у 2018 році та чого чекати цього року, читайте у статті на ЕП: Кримські активи, війна з Газпромом та інші спори. Що Україна виграла/програла в судах

Економічна правда